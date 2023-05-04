Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım

Yaklaşan seçimlerle beraber adayların seçmeni ikna çalışmaları sürerken, Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş'ten ilginç bir çıkış geldi. Güneş, "Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 senede ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Güneş'in sosyal medyada gündem olan konuşması şöyle:

“En azından Ankara’daki dördüncü, beşinci adamım. Çünkü reisin yanında benim sözüm vardır. Yahu bir 5 senede beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 senede ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz? Sorunlarınızı devamlı dile getireceğim. Elazığ’a mutlaka bir proje getireceğim. Cumhurbaşkanımızla iş birliği yapan, hükümetle kora kor mücadele eden milletvekili istemiyor muydunuz? Aha gelmişim oy verin, oy verin!”