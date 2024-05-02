Elazığ Belediyesi’nden yüzmede 98 derece

Kaynak: İHA
Elazığ Belediyesi’nden yüzmede 98 derece
Elazığ Belediyesi Yüzme Takımı, Çaydaçıra Yüzme Festivali'nde toplam 98 madalya kazanarak olağanüstü bir başarıya imza attı.

27-28 Nisan'da Elazığ'da ilk defa düzenlenen ve her yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu festival, 9 kulüpten 175 sporcunun katılımıyla renklendi.

Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü, etkinliğe 22 yüzücüsüyle katıldı ve her biri ortalama altı yarışa çıktı.

Kulüp, bayrak ve bireysel yarışlarda toplamda 64 altın, 28 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Yaş kategorilerine göre yapılan puanlamada, Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü 7-8 yaş kız ve erkek ile 9-10 yaş erkek kategorilerinde şampiyon olurken, 9-10 yaş ve 11-12 yaş kız ile 11-12 yaş erkek kategorilerinde ikinci sırayı aldı.

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