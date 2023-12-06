Elazığ’da 100 ton saman ve arpa kül oldu

Yangın, Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde meydana geldi. Hıdır Koç adında bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangında, 100 ton samanın ve arpanın yanarak kül olduğu bildirildi.

Ahıra ilk müdahaleyi, ahırdan dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri yaparken, bitişiğinde bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ederken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.