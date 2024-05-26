Elazığ'da 2. Lig coşkusu. Sabaha kadar uyumadılar

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Finali'nde, 52 Orduspor ile karşılaştı.

Rams Park Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı Elazığspor, 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 2. Lig’e yükselme başarısını gösterdi. Elazığspor’a zaferi getiren goller, Beykan Şimşek, Çağrı Yağız Yasak ve Murat Torun’un ayağından geldi.

Elazığspor karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Son düdükle birlikte Elazığlılar, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Kentin kalbi olan Gazi ve Vali Fahri Bey caddeleri, zaferin kutlandığı yerler oldu.

Taraftarlar, araçlarıyla düzenledikleri konvoyda marşlar eşliğinde meşaleler yakarak, şampiyonluk sevincini gece boyunca sürdürdüler.