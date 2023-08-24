Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Geldi çarptı Halk otobüsünün camından girdi. Elazığ’da biri ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAYNAK: İHA
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ’da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Otobüs içi kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin ters yönde hızla geldiği ve otobüs şoförünün manevrası olası bir faciayı önlediği görüldü.

Kaza, Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

"Kaza anı otobüs içi kamerasına yansıdı"

Öte yandan, kaza anı ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters şeride giren cipin, otobüsün orta kapısın çaptığı, bir kadının ise cam parçaları arasında kaldığı ve diğer yolcuların ise yerlere düştüğü görüldü. Aynı zamanda görüntülere şoförün ani bir manevra ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu yansıdı.

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