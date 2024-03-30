Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ’ın Merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.25 sıralarında kaydedilen sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sivrice olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4,7, derinliğini ise 5,0 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Toraman, deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlere intikal eden herhangi bir ihbar bulunmadığını ve saha taramalarının devam ettiğini kaydetti.

ELAZIĞ BELEDİYESİ: GEÇMİŞ OLSUN

Elazığ Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.