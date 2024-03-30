Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ Merkez'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ’ın Merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.25 sıralarında kaydedilen sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

fffffff.png

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sivrice olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4,7, derinliğini ise 5,0 kilometre olarak duyurdu.

das.png

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

f1.png

VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Toraman, deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlere intikal eden herhangi bir ihbar bulunmadığını ve saha taramalarının devam ettiğini kaydetti.

f2.png

ELAZIĞ BELEDİYESİ: GEÇMİŞ OLSUN

Elazığ Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

f3.png

qq.png

Son Haberler
ABD basını ortaya çıkardı: İsrail’e dev askeri sevkiyat Dünya
ABD basını ortaya çıkardı: İsrail’e dev askeri sevkiyat
Adapazarı’nda balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Adapazarı’nda balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AKP’li başkan adayı vaatler sıralayıp Afganlardan oy istedi: Danışmanlık vereceğiz, tüm Afganlar belediyede temsil edilecek Gündem
AKP’li başkan adayı vaatler sıralayıp Afganlardan oy istedi: Danışmanlık vereceğiz, tüm Afganlar belediyede temsil edilecek
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İmamoğlu'dan ‘bakan’ tepkisi: Arkalarına bakmadan koşa koşa Ankara'ya gidecek Gündem
İmamoğlu'dan ‘bakan’ tepkisi: Arkalarına bakmadan koşa koşa Ankara'ya gidecek
Bursa’da devrilen azot yüklü tanker patladı: 1 ölü Yaşam
Bursa’da devrilen azot yüklü tanker patladı: 1 ölü