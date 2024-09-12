Elazığ'da 5 yaşındaki çocuğu dayısı istismar etti iddiası! Acil koruma kararı alındı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Elazığ'da 5 yaşındaki çocuğu dayısı istismar etti iddiası! Acil koruma kararı alındı!

5 yaşındaki kızının Elazığ’da aynı evde yaşadığı öz dayısı tarafından istismar edildiğini iddia eden baba Fikri Çelik’in başvurusu üzerine, çocuğun “koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süreyle acil koruma altına alınması” kararı verildiği bildirildi.

Ankara’da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.’nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması üzerine cinsel istismarı öğrendiğini belirten baba Fikri Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduğu ifade edildi.

Dayısıyla Elazığ'da aynı evde yaşayan 5 yaşındaki kızının devlet korumasına alınmasını isteyen baba Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı ve dilekçe verdiği bildirildi.

Elazığ Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacının hazırladığı rapora göre, baba Fikri Çelik'in başvurusu üzerine yapılan jandarma aramasında dayı ve kız çocuğunun aynı evde olduğu tespit edildi.

Elazığ Çocuk Mahkemesi, boşanma sürecinde tarafların birbirlerine ciddi ithamlarda bulunduğu ve çocuğun mevcut kriz ortamından uzaklaşmasına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle, 5 yaşındaki E.H.Ç. hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süre ile acil koruma altına alınmasına" karar verdi.

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