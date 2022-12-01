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Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine indi 

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine indi. O anlar kameraya kaydedildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:39
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Elazığ'da aç kalan tilki merkezde yiyecek aradı

Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine indi 
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Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından tarihi Harput Mahallesi’ne inen tilkinin yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi.

Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

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