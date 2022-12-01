Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine indi 

Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından tarihi Harput Mahallesi’ne inen tilkinin yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi.

Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



(Kaynak: İHA)