Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 35 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 35 kişi tutuklandı.

Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 35 kişi tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 35’i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 9 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı. Denetimler esnasında, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 40 adet fişek ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosikletin ele geçirilerek belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi. (İHA)

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