﻿Atlar cadde ve sokakları bastı

İHA
Elazığ'da başıboş atlar, sabahın erken saatlerinde araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelere çıktı.
Sabah saatlerinde sokaktan araçla geçenler neye uğradığını şaşırdı. Görenlerin telefona kaydettiği o anlarda çok sayıda at caddelere akın etti.
Kırklar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre caddede gezen atlar, daha sonra ortadan kayboldu.
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