﻿Atlar cadde ve sokakları bastı

İHA

Elazığ'da başıboş atlar, sabahın erken saatlerinde araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelere çıktı.

Sabah saatlerinde sokaktan araçla geçenler neye uğradığını şaşırdı. Görenlerin telefona kaydettiği o anlarda çok sayıda at caddelere akın etti.

Kırklar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre caddede gezen atlar, daha sonra ortadan kayboldu.