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Atlar cadde ve sokakları bastı

Elazığ’da başıboş atlar, sabaha karşı cadde ve sokaklarda gezindi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 14:54
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Elazığ'da atlar cadde ve sokaklara koştu

Atlar cadde ve sokakları bastı
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İHA

Elazığ'da başıboş atlar, sabahın erken saatlerinde araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelere çıktı.

Sabah saatlerinde sokaktan araçla geçenler neye uğradığını şaşırdı. Görenlerin telefona kaydettiği o anlarda çok sayıda at caddelere akın etti.

Kırklar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre caddede gezen atlar, daha sonra ortadan kayboldu.

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