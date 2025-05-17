Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Elazığ Valifahri Bey Mahallesi'nde bir apartmana gece 03.45 sularında giren hırsız, bina girişindeki ayakkabıları çaldı.

Olay, Elazığ'da Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.45 sularında apartmana bir hırsız girdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, apartmana gizlice giren şahıs, dairenin önünde bulunan ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Apartman sakinleri sabah durumu fark edip güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şahsın rahat tavırlarla apartmana girip ayakkabıları alarak çıktığı görülüyor.

Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

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