Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında getirdiği bıçakla karşı taraftan birini bıçaklayarak kaçarken, olayı gören bir vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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