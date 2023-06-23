Elazığ’da bir araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da bir araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

İHA

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi.

Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu Güncel
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün Magazin
6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün
Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı Dünya
Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Benim Güzel Ailem 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Benim Güzel Ailem 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?
Profesör açıkladı: Sedef artık tedavisi olan bir hastalık Sağlık
Profesör açıkladı: Sedef artık tedavisi olan bir hastalık