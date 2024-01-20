Elazığ'da dilenciden müthiş depar! Zabıtalara maraton koşturdular

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Dilenci operasyonunda yaşlı bir dilenci, ekipleri gördükten sonra hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Esnaf dükkanına girmek isterken yakalanan dilenci, ‘’Ben kalp hastasıyım’’ diye konuştu.

Bir dilencinin ise ekiplere yakalanmamak için olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülürken, yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.