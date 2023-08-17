Elazığ'da domuz nöbeti

Elazığ’da çiftçiler, tarlalarına yaban domuzlarının zarar vermesi üzerine tüfekle nöbet tutmaya başladı.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da domuz nöbeti

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bahçe ve tarlalara yaban domuzları zarar vermeye başladı. Özellikle gece saatlerinde yaban domuzları bahçe ve tarlaları talan ederken, köylüler ise nöbetleşerek yaban domuzu nöbeti tutmaya başladı. Gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar nöbet tutan köylüler, yaban domuzlarını korkutarak tarlalarından uzak tutmaya çalışıyor.

Ektikleri mahsulden verim alamadıklarını belirten köylüler, ürünleri korumak için tarla ve bahçelerde nöbet tuttuklarını dile getirdi.

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