Elazığ’da dünyanın en zehirli örümceklerinden ’loblu örümcek’ görüldü

Kaynak: İHA
Elazığ’da dünyanın en zehirli örümceklerinden ’loblu örümcek’ görüldü

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "argiope lobata" Elazığ'da görüldü.

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "argiope lobata" Elazığ'da görüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü sahil kesiminde kafe işleten bir vatandaş, çalılık alanda bulunan örümceği gördü. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü hayvanın dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen loblu örümcek "Argiope lobata" olduğunu öğrendi. Bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğu biliniyor.

Vatandaşın bulduğu dünyanın en zehirli örümceklerinden olan "Argiope lobata" ilgileri üzerine topladı.

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