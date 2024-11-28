Elazığ’da evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da evinde ölü bulundu

Elazığ’da bir evde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Köçer’den haber alamayan yakınları eve girdiklerinde Köçer’in cansız bedeni ile karşılaştılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Şehit M. Mehmet Ocakoğlu Sokak'ta bulunan müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah telefonunu aramasına rağmen tek yaşayan Ahmet Köçer'den (55) haber alamayan kız kardeşi, evine gitti. İçeri giren kardeşi, Köçer'i yerde hareketsiz şekilde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köçer'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi.

Elazığ’da evinde ölü bulundu

Elazığ’da evinde ölü bulundu

Elazığ’da evinde ölü bulundu

Elazığ’da evinde ölü bulundu

Elazığ’da evinde ölü bulundu

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