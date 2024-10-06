Elazığ'da Gençlik Programında Doğa Yürüyüşü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da Gençlik Programında Doğa Yürüyüşü

Elazığ'da düzenlenen gençlik programında, sabah namazı sonrası Hazar Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı. Programa yaklaşık 150 öğrenci katıldı ve etkinlik kahvaltı ile sona erdi.

Elazığ İl Müftülüğü, gençlerin bilgi, ahlak, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak ve milli-manevi değerleri nesilden nesle aktarmak amacıyla gençlik programları düzenliyor. Bu çerçevede, Elazığ Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik bir program düzenlendi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı program, sabah namazında Üniversite Akademi Camii'nde başladı. Namaz sonrası program, dua ve sohbetle devam etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, öğrencilere sohbet yaptı.

Daha sonra Hazar Gölü kenarında bulunan İl Gençlik Müdürlüğü'ne ait spor tesislerinde yürüyüş ve spor yapıldı. Program, kahvaltının ardından sona erdi.

Elazığ'da Gençlik Programında Doğa Yürüyüşü

Elazığ'da Gençlik Programında Doğa Yürüyüşü

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