Elazığ’da intihar girişimi polisle çatışmaya döndü!

Olay, Elazığ Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ve sağlık ekibi destek olarak gönderildi.

İkna çabaları sürdüğü sırada şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından bölgeye Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

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"BİR POLİSİMİZ MAALESEF AYAĞINDAN YARALANDI"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

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Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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