Elazığ’da iş makinesi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Elazığ’da iş makinesi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Elazığ'da kepçe ile motosikletin çarpışması sonucu meydtana gelen kazada 44 yaşındaki Mevlüt Polat yaşamını yitirdi.

Kaza, Elazığ -Bingöl karayolu Yeniköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Polat (44) idaresindeki 23 KB 399 plakalı motosiklet ile karşı taraftan Karakoçan istikametine seyir halinde olan kepçe çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mevlüt Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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