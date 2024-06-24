Kuduz olaylarının ardından 35 köpeği Ankara'ya taşımıştı. İlk duruşmada karar

Buket Özgünlü Boyacı, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve sahipli hayvana işkence suçlarını işlemek suçlarından tutuklu yargılanıyordu.

Ankara'da kurulu olana Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Siverek'te barınaktan sahiplendiği 35 köpeği, Ankara'ya getirmişti. Boyacı köpekleri taşıma görüntülerini de sosyal medyada 'Köpekvelisiii' kullanıcı hesabından paylaşmıştı.

Şanlıurfa'nın bazı yerlerinde yaşanan kuduz vakaları nedeni ile karantina kararı verildiği sırada yaşanan bu olay sonrasında Buket Özgünlü Boyacı, hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı.

'VETERİNER NEZARETİNDE SAHİPLENDİM'

Boyacı ve ve olay sırasında yanında bulunan Demir, Ankara 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma yapıldı. Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü görüntüler üzerine bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme kararı aldıklarını, Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini anlattı ve oradaki görevli veterinerin gözetiminde 35 köpeği sahiplendiğini anlattı.

Köpeklerin sahiplenilmesi konusunda ise veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını da imzaladığını belirtti.

Sanık Boyacı, Siverek civarında tanıdığı ve bildiği veteriner olmadı nedeni ile köpekleri Ankara'ya kadar getirdiğini söyledi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.