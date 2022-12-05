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Kurtların kokulu rüyası vejeteryan çıktı

Elazığ’ın Kavaktepe köyünde yaşayan eski sanatçı Hüseyin Gürocak’ın kangal cinsi köpeği et yerine sebze ve meyve yiyor. Kurtların korkulu rüyası olan köpeğinin durumunu Gürocak'un şiveli anlatması izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:59
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Elazığ'da kurtların kokulu rüyası vejeteryan çıktı

Kurtların kokulu rüyası vejeteryan çıktı
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İHA'nın haberine göre, ‘Bozo’ ismini verdiği köpeğinin bir gün ceviz yediğini tesadüfen gören Gürocak, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Köpeğinin cevizin yanı sıra karpuz, domates, elma, kabak, karpuz ve daha birçok meyve ile sebze yediğini gören Gürocak, artık alışverişlerinde köpeğini de düşünerek yapıyor. 

13 klip sahibi olan sanatçı Gürocak, bir zamanlar insanlar için söylediği türkülerini şimdi çok sevdiği köpeğini beslerken seslendiriyor. Bozo, yemeğini Harput yöresine ait uzun hava eşliğinde keyifli bir şekilde yemenin tadını saatlerce çıkarıyor. Köpeğinin et yerine sebze ve meyve yemesini şaşkınlıkla karşıladığını aktaran Gürocak, şiveli anlatımıyla kırdı geçirdi.

Emekli olduktan sonra köye yerleşip ‘Bozo’ isimli bir kangal köpeği sahiplendiğini dile getiren Gürocak, ''Emekli olduktan sonra Kavaktepe köyüne yerleştim. Şu anda köyde hayatımı sürdürüyorum. Müzikle uzun yıllar uğraştım ama daha sonra bıraktım. Köye yerleştikten sonra birkaç ay önce ‘Bozo’ isimli köpeğime yemeğini verirken bir tane de ceviz verdim. Daha sonra ağaçların altından getirdiğim cevizleri ona verdim ve hepsini yedi. Öyle ki sincaplara bile bir tane ceviz bırakmadı” dedi.

Bozo’nun yediklerini anlatırken şiveli bir şekilde şaşkınlığını aktaran Gürocak, ''Domates, salatalık, üzüm ve kabağın içini bile yedi. Hele bir kapuz yiyişi var, kabuğuyla birlikte yiyor. Bu duruma çok şaşırdım. Kuzu, koyun, inek ve dana değil de bunları yemesi beni çok şaşırttı, daha çözemedim. Yemek verirken bir de kendisini sevmemi istiyor. Ben de şımarmasın diye pek sevmek istemiyorum. Bazen etrafta kimse yokken yanı başında oturup Bozo’ya uzun hava söylüyorum oda oturup dinliyor. Bozo’yu severim türkü ve uzun hava söylüyorum” diye konuştu.

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