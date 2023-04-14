Midibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Nusret Tuğrul'un kullandığı 61 ABB 884 plakalı motosiklet, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi'nde, durakta yolcuların indiği sırada 23 ADC 154 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle motosiklet, midibüsün altında sıkıştı.
Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altında sıkışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi çıkarıldı.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.