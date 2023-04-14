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Midibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Elazığ'da, motosikletin midibüse arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:25
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Elazığ'da midibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Midibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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Nusret Tuğrul'un kullandığı 61 ABB 884 plakalı motosiklet, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi'nde, durakta yolcuların indiği sırada 23 ADC 154 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle motosiklet, midibüsün altında sıkıştı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altında sıkışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi çıkarıldı.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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