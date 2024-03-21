Elazığ'da oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yakalandı

14 Ekim 2022 tarihinde Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yaşar Uçar, oğlunun düğünü için gittiği salonda tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar’ı başından, hamile kızı M.G.’yi de bacağından vurdu. Yaşar Uçar olay yerinden kaçarken, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasemin Uçar hayatını kaybetti.

1,5 YIL SONRA YARALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Yaşar Uçar’ın yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akrabalarıyla görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir adrese geleceği öğrenildi. Polis ekipleri harekete geçerek Yaşar Uçar, için adrese düzenlenen operasyonda, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan aramalarda iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk Lirası, 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Yaşar Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.