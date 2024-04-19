Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: İHA
Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Elazığ'da bir lisede görevli olan okul müdürü, 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, Elazığ'da bir lisede meydana geldi. Bir kız öğrenci, okul müdürü G.C.'nin kendisine tacizde bulunduğunu CİMER'e şikayet ederek başvurdu. Bu şikayetin ardından başlatılan soruşturma sonucunda, 7 öğrenci daha aynı iddiayla şikayette bulundu. G.C. 28 Mart'ta gözaltına alındı ve bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak soruşturma devam ederken, bir kız öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine G.C. yeniden polis tarafından adliyeye sevk edildi. Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan okul müdürü, cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi Video
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı Magazin
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada Yerel Haberler
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti Spor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı Video
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun" Gündem
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"