Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Olay, Elazığ'da bir lisede meydana geldi. Bir kız öğrenci, okul müdürü G.C.'nin kendisine tacizde bulunduğunu CİMER'e şikayet ederek başvurdu. Bu şikayetin ardından başlatılan soruşturma sonucunda, 7 öğrenci daha aynı iddiayla şikayette bulundu. G.C. 28 Mart'ta gözaltına alındı ve bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak soruşturma devam ederken, bir kız öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine G.C. yeniden polis tarafından adliyeye sevk edildi. Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan okul müdürü, cezaevine gönderildi.