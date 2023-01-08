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Kırmızı ışıkta geçen otomobile otobüs çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da bir belediye otobüsü, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:03
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Elazığ’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobile otobüs çarptı: 4 yaralı
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Elazığ’da kırmızı ışıkta geçen otomobile, belediye otobüsü çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çayda Çıra Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen M.S. idaresindeki 02 ABJ 083 plakalı otomobile, A.T. yönetimindeki 23 ADE 172 plakalı belediye otobüsü çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.


(Kaynak: İHA)

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