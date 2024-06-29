Elazığ’da otomobil beton direğe girdi: 2 yaralı

Elazığ merkez Yemişlik Mahallesi Yakut Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.İ. idaresindeki 23 ACA 663 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarparken, kaza sonucunda araç sürücüsü ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.