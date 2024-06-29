Elazığ’da otomobil beton direğe girdi: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil beton direğe girdi: 2 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ merkez Yemişlik Mahallesi Yakut Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.İ. idaresindeki 23 ACA 663 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarparken, kaza sonucunda araç sürücüsü ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

aw236228-06.jpg

aw236228-03.jpg

aw236228-01-001.jpg

Son Haberler
Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı Gündem
Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı
Hepsi indirimli uçacak. Bakanlık duyurdu Ekonomi
Hepsi indirimli uçacak. Bakanlık duyurdu
Karın germe ameliyatı düşünenlere önemli uyarılar Sağlık
Karın germe ameliyatı düşünenlere önemli uyarılar
İş yerinde kurşunlandı Gündem
İş yerinde kurşunlandı
Kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı Gündem
Kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Ağzınıza bile sürmeyin. Kalp sağlığını bitiriyor kan şekeri tavan yapıyor Sağlık
Ağzınıza bile sürmeyin. Kalp sağlığını bitiriyor kan şekeri tavan yapıyor