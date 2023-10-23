Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 37 adet tabanca, 15 adet tüfek ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

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Çalışmada ruhsatsız tabanca ve kaçak atölyede kuru sıkıdan çevirme tabanca imal ederek satan şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada birbiriyle bağlantılı 9 şüpheli belirlendi.

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Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9 adet ruhsatsız tüfek, 26 adet aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 612 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 47 adet pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 1 adet Kalaşnikof fişeği, 10 adet boş kovan, 87 adet tabanca şarjörü, 4 adet tüfek şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 114 adet tabanca ve şarjör yapımında kullanılan (tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu vb.) tertibat, 121 adet namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, 1 adet kesici alet, 1 adet saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A., G.C. ve B.Y. ‘silah ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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