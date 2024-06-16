Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Silahlı kavga, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde iki grup arasında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sebebi tespit edilemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların çekildiği kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı etmesi sonrası çatışmanın yaşandığı noktaya polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerce soruştura başlatıldı.