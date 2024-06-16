Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavga, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde iki grup arasında yaşandı.

aw229445-02.jpgAlınan bilgiye göre, henüz sebebi tespit edilemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların çekildiği kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı etmesi sonrası çatışmanın yaşandığı noktaya polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

aw229445-06.jpgOlayla ilgili ekiplerce soruştura başlatıldı.

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