Elazığ'da sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Sürücüler, trafikte yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

GECE SAATLERİNDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ, SİS ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, bazı bölgelerde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra yaklaştığı anlarda, sürücüler dikkatli olmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLER YAVAŞ VE KONTROLLÜ SEYRETTİ

Adeta göz gözü görmeyen bir ortamda, yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte hızlarını azaltarak, daha kontrollü bir şekilde ilerledi. Sis, şehirdeki ulaşımı zorlaştırırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.