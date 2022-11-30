﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önüne bırakılan sırt çantası kısa süreli panik oluşturdu.

Çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi.

Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasından çocuk bezi ile kıyafet çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı. (İHA)



