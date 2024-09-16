Elazığ’da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı 'Ters oturarak yolculuk etti'

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı 'Ters oturarak yolculuk etti'

Elazığ'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genci görenler inanamadı.

Elazığ'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genci görenler inanamadı.

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi'nde seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genci görenler şaştı. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi motosiklete ters binen ve hiçbir güvenlik önlemi almayan yolcu dikkat çekti. Genç ise ters bindiği motosiklette etrafı izledi. Arkasında ters oturan birisi olduğu halde motosiklet sürücüsü de kazaya davetiye çıkararak yoluna aldırış etmeden devam etti.

O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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