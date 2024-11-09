Elazığ’da teröristlerin sığınakları imha edildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 adet sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Arıcak ilçesi mülki sınırları içerisinde, Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edilirken içerisinde 41 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 12 adet pil, 1 adet akü, 20 adet mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, çok sayıda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.