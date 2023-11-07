Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Yusuf Meşe iradesindekihafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf Meşe’ye ait araç ters döndü. Kazada sürücü Meşe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Meşe’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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