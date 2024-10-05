Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kaza 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye M.K idaresindeki 23 ADG 017 plakalı araç kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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