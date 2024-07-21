Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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