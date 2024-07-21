Malatya'daki bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Kaynak: İHA
Malatya'daki bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında İskender Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Said Halim Paşa Sokak üzerinde husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma sonrası bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, bıçak darbesi sonucu baba oğul İ.K. ile B.K. ve E.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sek edilirken, yaralılardan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak buldu.
Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan göğüs bölgesinde bıçaklanan Baki Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baki Kaya'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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