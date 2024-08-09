Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 kişiyi tutukladı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcıları araştırıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalar sonucunda 73,26 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adli makamlar, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken, diğer iki kişi tutuklandı.

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