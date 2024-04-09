Elazığ’da zehir taciri tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir şüphelinin çantasında yapılan arama esnasında; 2 parça halinde toplam 103.34 gram toz esrar maddesi, 52,1 gram plaka esrar maddesi, 24.79 gram esrar maddesi ve 49 adet Extacy hap ele geçirildi.

Şahıs, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı, daha sonra ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.