Elazığ'da zehir tacirlerine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kentte bir eve düzenlenen operasyonda buzdolabındaki bir poşet içerisinde 5,95 gram metamfetamin, 6,57 gram esrar ve 32 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, A.G. ve K.A. gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.