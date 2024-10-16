Elazığ’daki depremde bir vatandaş pencereden atladı! Çevredekiler yardımına koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ’daki depremde bir vatandaş pencereden atladı! Çevredekiler yardımına koştu

Malatya’daki 5,9’luk deprem Elazığ’da da hissedildi. Bir vatandaşın deprem paniğiyle pencereden atladığı iddia edildi. Ayağından problem yaşayan vatandaşın yardımına çevredekiler koştu.

6 Şubat 2023 depreminin ardından Malatya ve çevre illerde son zamanların en büyük depremi yaşandı. 5,9’luk deprem başta Malatya olmak üzere, Elazığ, Adıyaman, Tunceli’de de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Malatya’da merkezli deprem Elazığ’da da hissedildi. İddiaya göre bir vatandaş deprem yaşandığı sırada pencereden atladı.

Ayağında problem yaşayan vatandaşın ise yardımına çevredekiler koştu.

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