Elazığ’daki feci kaza kameralarda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’daki feci kaza kameralarda

Elazığ’da 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da yaşanan bir trafik kazası güvenlik kamerasına kaydedildi ve 9 kişinin yaralandığı olay, dikkatleri üzerine çekti.

Kaza, Elazığ merkez Ulukent Mahallesi'nde gerçekleşti.

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir belediye halk otobüsü ile 01 YN 315 plakalı bir pikabın çarpıştığı anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, UMKE ve polis ekipleri hızla yönlendirildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, belediye halk otobüsünün yanıp sönen sarı ışıkta ilerlediği ve bir tali yoldan çıkan pikaba çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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