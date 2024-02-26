Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş

Kaynak: t24
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 4 işçinin göçük altında kaldığı krom madeninde 2021 yılında asansör olarak kullandıkları vagonun düşmesi sonucunda iki işçinin, 2023 yılında ise madende meydana gelen patlama sonrasında oluşan göçüğün altında kalan 1 işçinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Elazığ’da bulunan krom madeninde 2021 yılının şubat ayında, kuzenler 29 yaşındaki Salih Yıldırım ve 30 yaşındaki Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı inerken, vagonun vincindeki bir demirin kopması sonucunda yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kuzenlere ilk müdahale yapıldı fakat işçiler, hastanede hayatlarını kaybetti.

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2023 YILINDA DA GÖÇÜK MEYDANA GELMİŞ

Söz konusu krom madeninde 2023 yılının haziran ayında, patlama meydana gelmesiyle göçük oluştu ve iki maden işçisi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla, işçiler göçükten çıkarıldı. Göçük altında kalan işçilerden olan Remzi Tahtacı büyün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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