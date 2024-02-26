Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş

Elazığ’da bulunan krom madeninde 2021 yılının şubat ayında, kuzenler 29 yaşındaki Salih Yıldırım ve 30 yaşındaki Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı inerken, vagonun vincindeki bir demirin kopması sonucunda yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kuzenlere ilk müdahale yapıldı fakat işçiler, hastanede hayatlarını kaybetti.

2023 YILINDA DA GÖÇÜK MEYDANA GELMİŞ

Söz konusu krom madeninde 2023 yılının haziran ayında, patlama meydana gelmesiyle göçük oluştu ve iki maden işçisi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla, işçiler göçükten çıkarıldı. Göçük altında kalan işçilerden olan Remzi Tahtacı büyün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.