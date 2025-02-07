Elazığspor-Vanspor FK maçının hakemlerinde değişiklik

TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada görülen lüzum üzerine değişiklik kararı alındı.

Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece’nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçta Soyutürk’ün yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Bursa klasman hakemi Veysel Karani Özkan görevlendirildi.