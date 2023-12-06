Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Depremin merkez üssü olan ilçede, Güneşli Mahallesi’nde 4 katlı bir bina daha iş makineleriyle yıkıldı.
Yıkım öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın enkazı, kamyonlarla taşınarak enkaz döküm alanına götürüldü.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen ve “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerden sonra ağır hasar gören binaların kontrollü yıkım işlemi sürüyor.
Depremin merkez üssü olan ilçede, Güneşli Mahallesi’nde 4 katlı bir bina daha iş makineleriyle yıkıldı.
Yıkım öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın enkazı, kamyonlarla taşınarak enkaz döküm alanına götürüldü.