Elçin Sangu’dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Erişim engeli getirilmişti

19 Mart’ta gözaltına alınan, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişim engelli getirildi.

Sosyal medya platformu X (Twitter), Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Kararı uygulamak zorunda kaldık, ancak kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz." denildi.

ELÇİN SANGU’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu harekete destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu. Sangu'nun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.