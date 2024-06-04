Elde kalan karpuzları kamyon kasasında tek tek fırlattı! Futbolcu gibi de tekmeledi

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir kamyonetten kimliği belirsiz kişi tarafından çevreye karpuz fırlatıldığı görüldü.

Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi üzerinde plakası alınamayan kamyonetin kasasındaki şahsın, karpuzların yola atılma anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonet kasasında bulunan kişinin karpuzları yola fırlatması tekme vurması yer alırken, karpuz fırlatan kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.