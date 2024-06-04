Elde kalan karpuzları kamyon kasasında tek tek fırlattı! Futbolcu gibi de tekmeledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elde kalan karpuzları kamyon kasasında tek tek fırlattı! Futbolcu gibi de tekmeledi

Antalya’da trafikte seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan şahıs, elde kalan karpuzları yola fırlatırken, o anlar arkadaki sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir kamyonetten kimliği belirsiz kişi tarafından çevreye karpuz fırlatıldığı görüldü.

Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi üzerinde plakası alınamayan kamyonetin kasasındaki şahsın, karpuzların yola atılma anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonet kasasında bulunan kişinin karpuzları yola fırlatması tekme vurması yer alırken, karpuz fırlatan kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

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