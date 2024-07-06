Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor. 200 tonu sanayi 200 ton sofralık

Eldivan’da hasat başladı. 400 ton rekolte

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği üyesi Ahmet Karatatar, bu yıl ilçede bol miktarda kiraz üretildiğini belirtti. Karatatar, ilçede üretilen kirazların çoğunun sanayi kirazı olduğunu ifade ederek, "Sanayi kirazının büyük bir kısmı dalda kaldı ve değerlendirilemedi. Şu anda sofralık kirazlar, özellikle Ziraat 900 çeşidi kirazlar üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.

Karatatar, en büyük sorunlarının kiraz sineği ve kiraz kurdu olduğunu vurgulayarak, "Mücadelenin yeterince yapılmaması nedeniyle bu zararlıların kirazlara verdiği zararlar büyük. Kiraz kurtlandığında ise değeri tamamen kayboluyor" şeklinde konuştu.

Eldivan'da yetişen kirazların aromasının oldukça güzel olduğunu dile getiren Karatatar, "Bu sezon yaklaşık 400 ton kiraz üretimi bekliyoruz. Bunun 200 tonu sanayi kirazı, diğer 200 tonu ise sofralık kiraz olarak ayrılacak" dedi.

Ülke genelinde kiraz fiyatlarının 50-60 lira arasında seyrettiğini belirten Karatatar, Çankırı'da ise 40-50 lira civarında satıldığını söyledi. Pazarlama konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Karatatar, "Eldivan kirazının pazarlaması konusunda yeterince başarılı olamıyoruz. Fabrikalar, daha ucuz nakliye maliyetleri olan bölgelerden kiraz temin ediyor ve bizim ürünümüze yer kalmıyor" şeklinde konuştu.

Karatatar, sulama konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini belirtti.