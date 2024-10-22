Elebaşı Gülen'in çiftliğinde hareketlilik! FETÖ'cüler toplanmaya başladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün duyurulmasının sonrasında elebaşının Pennsylvania'daki çiftliğine gelenlerin sayısı giderek artmaya başladı.

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Girişi kısmında güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle saatlerinden itibaren gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu görüldü.

DİĞER EVDE HAREKETLİLİK YOK

Diğer yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket olmadığı görüldü.

Ancak, bu ikinci evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.