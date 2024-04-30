Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi

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Elektriğin gücü! Yeni Renault Megane E-Tech serisi
Yeni Renault Megane'nin E-Tech serisi olan ve yüzde elektirikli olan bu aracın yeni özellikleri dikkat çekti.

Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli modelinin detaylı incelemesi ve teknik özelliklerinin derinlemesine analizi:

Renault Megane E-Tech EV60'ın Teknik Detayları:

• Motor Gücü: 218 HP (160 kW), güçlü performansıyla öne çıkıyor.

• Tork: 300 Nm ile güçlü bir sürüş deneyimi sunuyor.

• Azami Hız: 160 km/s, şehir içi ve dışı kullanım için ideal hız kapasitesi.

• 0-100 km Hızlanma: 7.4 saniye, hızlı ivmelenme kapasitesi.

• Sürüş Sistemi: Tek motorlu ve önden çekişli, güvenli ve stabil sürüş.

• Motor Türü: Current-excited synchronous motor.

Batarya ve Şarj Özellikleri:

• Batarya Kapasitesi: 60 kWh, uzun menziller için uygun.

• Menzil: Yaklaşık 450 km, şehir içi ve uzun yolculuklar için rahatlık.

• Şarj Hızları: DC şarj 130 kW, AC şarj 22 kW, hızlı ve esnek şarj.

• Şarj Süreleri: DC ile 30 dakika, AC ile 2,5 saatte şarj.

• Ortalama Tüketim: 100 km başına 15.3 kWh.

Araç Boyutları ve Ekstra Özellikler:

• Ağırlık ve Boyutlar: 1633 kg ağırlık, 4200 mm uzunluk, 1768 mm genişlik, 1505 mm yükseklik.

• Bagaj Hacmi: 440 litre.

• Üretim Yeri: Fransa.

Renault Megane E-Tech EV40'ın Teknik Özellikleri:

• Motor Gücü: 130 HP (95 kW), EV60'a göre daha düşük güç.

• Tork: 250 Nm, EV60'a göre daha az tork.

• Batarya Kapasitesi: 40 kWh, EV60'a göre daha küçük batarya.

• Menzil: Yaklaşık 300 km, EV60'a göre daha kısa menzil.

• Şarj Hızları: 100 kW DC ve 7 kW AC, EV60'a göre daha düşük şarj hızları.

• Şarj Süreleri: DC ile 30 dakika, AC ile yaklaşık 6 saat şarj süresi.

• Ortalama Tüketim: 100 km başına 13.3 kWh, EV60'a göre daha az tüketim.

Yeni Renault Megane E-Tech Paket Seçenekleri:

• Iconic ve Techno Versiyonları: Her ikisi de EV60 220 hp güç ünitesine sahip.

• Başlangıç Fiyatları: Iconic için 1.699.000 TL, Techno için 1.499.000 TL.

Çarpıcı Tasarım Özellikleri:

• Modern Estetik: Zarif yuvarlak omuz çizgileri, dinamik ön far tasarımı, kavisli kaput hatları.

• Güçlü Karakter: 20 inçlik jantlar, crossover araçlara özgü çamurluk kaplamaları.

• Sportif Hava: Coupe tarzı tavan çizgisi, genişletilmiş iz genişliği.

Üretim Yeri:

• Douai Üretim Tesisi: Fransa'da bulunan Renault'un elektrikli araç üretim merkezi.

Sık Sorulan Sorular:

• Menzil: EV60 için 450 km, EV40 için 300 km.

• Araç Tipi: SUV kategorisinde.

• Şarj Süresi: 130 kW DC ile %0’dan %80’e 42 dakika, 22 kW AC ile tam şarj 3 saat 10 dakika.

• Şarj Edilebilirlik: Herhangi bir şarj seviyesinde şarj edilebilir.

• Uzun Yolculuklar: 60 kWh batarya ve 130 kW DC şarj ile uygun, WLTP çevriminde 450 km menzil.

Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli modeli, teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumuyla sürücülere yüksek performans ve konfor sunuyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir sürüş deneyimi için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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